«На сердце стало очень радостно»: волонтеры пообещали купить телефон луганскому патриоту

Патриотом можно быть в любом возрасте. В этом уверен девятилетний Богдан и все, кто встречают его у одной из дорог вблизи Луганска. Этот школьник, не зная выходных, ежедневно отправляется на свою вахту: он машет российским флагом проезжающим российским бойцам.

Богдан идет на дорогу, как на работу. При встрече с ним наши солдаты ему улыбаются в ответ и сигналят. Кто-то останавливается, угощает вкусняшками. Проезжающие мимо люди иногда снимают юного патриота на видео. Ролики разлетаются по интернету, и луганский мальчонка уже стал знаменитостью. Недавно его встретили волонтеры Татьяна Жидкова и Илья Ефимов, когда везли помощь нашим бойцам на передовую.

«Такой юный, и при этом настоящий герой. Когда мы проезжали мимо, я закричала Илье: «Тормози, это тот самый мальчик, я видела его в Сети!». Это было как раз в мой день рождения. Мы уже возвращались обратно и увидели Богдана. На сердце стало очень радостно», — поделилась Татьяна в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщина подбежала к мальчишке, обняла и сказала: «Я тебя видела». Богдан же скромно признался, что сам себя еще не видел, ведь телефона у него нет. И попросил: «Очень хочу телефон».

Как призналась Жидкова, всю обратную дорогу ее не покидала мысль о телефоне для маленького патриота. Она решила для себя, что точно отвезет ему подарок. Илья поддержал напарницу, а теперь Татьяна просит неравнодушных помочь в сборе для этого малыша и его сестры.

«Его семья живет в небольшой луганской деревне. Семья многодетная, до школы малыши ходят 10 км. У мальчика есть сестра-школьница. Я решила, что с помощью неравнодушных людей мы купим телефон, а на все, что останется, я закуплю канцтовары Богдану и его сестре. Там правда дефицит, живут бедно, и в таких деревнях нет возможности зарабатывать», — сказала Татьяна.

Ранее мы писали о том, как московский музыкант-любитель сочиняет песни в память о бойцах СВО.