На севере Московской области неожиданно появилось северное сияние
Фото: [соцсети]
Жители северных районов Московской области публикуют в местных пабликах снимки северного сияния.
Как можно увидеть на фото, природное явление выглядит довольно отчетливо.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что причиной северного сияния в указанных российских широтах внезапная магнитная буря, которая накануне была спровоцирована на Земле из-за прихода выброшенного 28-29 февраля солнечного вещества.
«Полярные сияния в ночь на понедельник могут быть видны даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга», — цитирует комментарий специалистов РИА Новости.
Стоит отметить, что фотографии северного сияния сняли местные жители под Тверью, а также живущие в районе озера Сенеж и в Ленинградской области.
В сообществе «Aurora Hunters - Охотники за сиянием» в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть снимки северного сияния над Васильевским островом в Санкт-Петербурге.