На севере Московской области неожиданно появилось северное сияние

Как можно увидеть на фото, природное явление выглядит довольно отчетливо.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что причиной северного сияния в указанных российских широтах внезапная магнитная буря, которая накануне была спровоцирована на Земле из-за прихода выброшенного 28-29 февраля солнечного вещества.

«Полярные сияния в ночь на понедельник могут быть видны даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга», — цитирует комментарий специалистов РИА Новости.

Стоит отметить, что фотографии северного сияния сняли местные жители под Тверью, а также живущие в районе озера Сенеж и в Ленинградской области.

В сообществе «Aurora Hunters - Охотники за сиянием» в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть снимки северного сияния над Васильевским островом в Санкт-Петербурге.