На стенде Подмосковья прошел тематический день, посвященный развитию молодежной политики

Гости подмосковного стенда на международной выставке-форуме «Россия» смогли поучаствовать в тренировке со звездами спорта, узнать из первых уст о подвигах героев в зоне спецоперации, познакомиться с интересными научными разработками, увидеть оригинальные творческие номера. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы постарались подготовить программу, которая была бы не только интересной, но и познавательной. В Подмосковье много талантливых ребят, и для нас важно создавать такие условия, чтобы они могли раскрывать потенциал и воплощать в жизнь свои идеи», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Тематический день «Молодежная Россия» на стенде Московской области начался с динамичной зарядки. Ее провели чемпионка мира по самбо, многократная победительница Кубка Европы Карина Черевань, чемпионы России по водному поло и гандболу Никита Сазонов и Иван Шельменко. Спортсмены также поделились с молодежью своим опытом и секретом достижения высоких результатов, обсудили развитие спорта в Подмосковье.

Большой интерес на стенде вызвала встреча с героем СВО. Василий участвовал в боевых действиях под Артемовском, награжден медалью «За отвагу».

«Мое желание участвовать в спецоперации было продиктовано патриотическими чувствами. Надо защищать Родину, когда она в опасности. Мне 25 лет, я из многодетной семьи, все родные, конечно, переживали, ждали, когда вернусь домой. На данный момент я нахожусь в отпуске. У меня большие впечатления от стенда Московской области. Особенно понравились патриотическая викторина и VR», — отметил Василий.

Также сегодня состоялась презентация коллекции «Подмосковье — это любовь». Ее представили учащиеся Ивантеевского филиала Московского политехнического университета — Рухшона Аминжонова, Мария Веремьёва и Аида Сагдерова. Кроме того, студенты организовали мастер-класс по кастомизации футболок от колледжа.

Посетители стенда могли принять участие в интеллектуальной викторине «Умники Подмосковья». Ее провели ученики лицеев и школ Московской области.

Порадовали гостей и творчеством. Участник фестиваля молодого искусства «ТавридаАрт» Данил Жиганшин продемонстрировал танцевальный фристайл. А выступавший на всероссийском фестивале «Студвесна» Николай Ефремов прочитал басню «Родительское собрание», которую посвятил Александру Сергеевичу Пушкину — 10 февраля День памяти великого поэта.