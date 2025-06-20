На трех улицах в Дубне улучшат уличное освещение по программе «Светлый город»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

В рамках реализации программы «Светлый город» в этом году на трех участках города Дубна будет установлено дополнительное уличное освещение.

Наиболее протяженный участок находится на улице Жуковского, где планируется установка фонарей на протяжении 600 метров.

Помимо этого, новое освещение появится на улице Правды (от домов № 21 до № 25) и в 4-м Речном проезде.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

На улице Жуковского установка освещения особенно актуальна, так как она обеспечит освещение важных пешеходных маршрутов, используемых жителями округа. В рамках общей модернизации системы наружного освещения также запланирована замена светильников на 13 улицах города.

В прошлом году, в соответствии с губернаторской программой «Светлый город», была проведена замена светильников на четырех участках, а также проложены новые линии освещения на трех.