Как пишет немецкая Bild, досадный казус произошел накануне в Германии во время торжественной церемонии спуска нового судна на воду.

Министр экономики страны Роберт Хабек при помощи специального механизма попытался по традиции разбить бутылку шампанского о борт корабля Однако все его потуги потерпели фиаско. Упрямая бутылка совершенно не желала разбиваться.

После серии неудач, помощниками министра было предложено ему прибегнуть к более традиционному способу. Бутылка покорилась только после того, как была взята в руки и как следует шлепнута о борт судна.

Ранее мы писали, что министр обороны ФРГ Борис Писториус не согласился с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» дальнобойными ракетами с целью передачи их на Украину.

Кэмерон, в частнтости, предлагал поставить немецкие Taurus Великобритании, а та передала бы свои Storm Shadow Украине. Такой вариант поддержала немецкая коллега Кэмерона Анналена Бербок. Однако Писториус считает его неприемлемым для Германии.