На Украине более 3500 раз за год пожаловались на использование русского языка

На Украине в офисе уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что за год в его адрес было направлено 3692 жалобы на использование русского языка.

Чаще всего поборники украинской мовы жаловались на то, что она не используется в сфере обслуживания. В Сети широко распространилось видео, когда киевский таксист высадил двух девушек, который требовали от него говорить на украинском языке.

Именно Киев стал лидером по числу жалоб – 1345. Далее следуют Харьковская (516), Одесская (486) и Днепропетровская (316) области.

В ведомстве отметили, что за год число жалоб выросло на треть.