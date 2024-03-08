На улицы Луховиц вышел «Цветочный патруль»

8 марта, в Международный женский день, в городе Луховицы прошла акция «Цветочный патруль».

Ее провели представители окружной администрации, команда 6-го батальона 2-го полка ДПС, луховицкие госавтоинспекторы, активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия» и проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

На парковочной площадке у Аллеи Славы госавтоинспекторы «отслеживали» женщин за рулем, но вместо проверки документов вручали им букеты цветов, открытки и сердечно поздравляли с праздником.

«Цветочный патруль» проводится в Луховицах уже более 10 лет. Заместитель руководителя городского отделения «Молодой гвардии» Виктор Артамонов, не первый год участвующий в акции, признался, что очень приятно видеть, как девушки-водители сначала удивляются, а затем радуются.

«Поздравляем милых дам, женщин, девушек. Акция всегда проходит мило и душевно, девчонки реагируют ярко, улыбаются», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Всего за время акции праздничные тюльпаны получили более 50 автоледи. Женщины благодарили организаторов «Цветочного патруля» и просили как можно чаще радовать жителей города подобными сюрпризами.