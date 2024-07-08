На заводе «Москокс» ведется капитальный ремонт простенков коксовых батарей

На Московском коксогазовом заводе (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») ведется капитальный ремонт кладки коксовых батарей в рамках программы, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Затраты составят порядка 80 млн руб.

Отопительные простенки расположены по обеим сторонам печной камеры. В них проходят каналы, в которых происходит сжигание коксового газа, за счет чего осуществляется обогрев коксовых печей.

В процессе производства обогревательные простенки подвергаются как механической нагрузке со стороны оборудования, задействованного в загрузке печей и выдаче кокса, так и температурным перепадам, возникающим при открывании камер коксования. Из-за этого огнеупорный кирпич со временем трескается,нарушается герметичность коксовой камеры, коксовый газ из камеры может попадать в отопительные каналы, что приводит к неоптимальному режиму его сгорания и увеличению выбросов в атмосферу.

В прошлом году «Москокс» провел перекладку части простенков, требующих ремонта. В этом году капитальный ремонт простенков продолжается.Работы планируется завершить в середине июля.В результате выбросы снизятся на 119 тонн в год (5%), соответственно уменьшатся запахи от производства.

«Капитальный ремонт простенков — одно из мероприятий большой 3-летней экологической программы по снижению выбросов и запахов от производства. Проводить такую работу на действующей коксовый батарее непросто. Важно грамотно вывести камеру из эксплуатации, а после разогреть и запустить в эксплуатацию так, чтобы кладка не потрескалась и составляла единый монолит, — прокомментировал управляющий директор АО «Москокс» Николай Зубахин.

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