Начинающие дизайнеры одели российских звезд для Русской Музыкальной Премии RU.TV

Были выбраны победители конкурса российских дизайнеров RU.TV. Лучшие участники подобрали наряды для таких звезд как Юлианна Караулова, Тося Чайкина, Dashi и Мари Краймбрери. Все эти артистки пойдут в выбранных образах на Русскую Музыкальную Премию.

Работы начинающих дизайнеров всегда были изюминкой Премии. Каждый год телеканал открывал новые таланты в сфере фешн-индустрии, давай шанс стать узнаваемыми не профессиональным творцам. В 2023 году темой такого конкурса был русский арт. Все модели и звезды появились в нарядах от отечественных дизайнеров. Теперь RU.TV дал шанс дизайнерам заявить о себе на всю Россию.

«Мы получили очень яркие и красивые эскизы. Кто-то выбрал футуристический стиль, кто-то, напротив, отдал предпочтение классике, но все подошли к вопросу с огромной долей креатива. Мы очень довольны, что у нас есть возможность познакомить нашу многомиллионную аудиторию с потрясающими талантливыми людьми, продемонстрировать, что фэшн в нашей стране активно развивается, что здесь создаются вещи и коллекции, достойные показов haute couture». – рассказала официальный стилист телеканала RU.TV Эльвира Янковская.

Евгения Арон стала автором белого образа для Юлианны Карауловой, Лана Пушкина для Мари Краймбрери. Участницы Анна Абрамова приодела Dashi, а Саша Халатова подобрала образ для Тоси Чайкиной. Артистки остались в восторге от нарядов, которыми сверкнут на красной дорожке и во время самой Премии 22 мая. Церемония пройдет во Дворце Ирины Винер.