Над Белгородской областью сбит летевший атаковать украинский беспилотник
Фото: [соцсети]
В районе 14.30 мск в субботу, 23 марта, над Белгородской областью боевыми расчетами ПВО был выявлен и ликвидирован на подлете к Белгороду украинский БПЛА, проинформировало в своем аккаунте в соцсетях Минобороны РФ.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
«Двадцать третьего марта около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.
В настоящее время на месте падения обломков работают экстренные службы региона.