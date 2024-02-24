Над Ласточкино поднят флаг России — военный эксперт Рожин

Взявшие под свой контроль населенный пункт Ласточкино, что на 4 км западнее Авдеевки, подняли флаг России в восточной части поселка, сообщил в своем аккаунте в соцсетях эксперт центра военно-политической журналистки Борис Рожин.

Несмотря на то, что поселок полностью еще не зачищен от ВСУ, украинские боевики уже побросали свои позиции в западной части Ласточкино и бежали, отметил Рожин.

Ранее мы сообщали, что успевшие вырваться из «авдеевского котла» украинские боевики, оказались заблокированы российскими военными в Ласточкино.

Источники в ВСУ также подтверждают оставление Ласточкино. Украинское военное командование объяснило оставление позиций «сбережением личного состава».

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.