Нагадили в душу: подмосковной пенсионерке положили в новогодний подарок билет банка приколов вместо 5 тысяч

Как передает «Типичное Пушкино», некий благотворительный фонд в Красноармейске, Московской области, раздал перед Новым годом местным пенсионерам подарки. Как рассказала возмущенная жительница, когда ее знакомая пенсионерка открыла набор, там лежала разделочная доска и купюра достоинством в пять тысяч рублей.

Пенсионерка несказанно обрадовалвсь, пенсия-то небольшая, прбавка не помешает. Однако при подробном рассмотрени это оказался так называемый билет банка приколов. По словам женщины, ее пожалая знакомая не ожидала подобного стеба. Хорошо, что еще не пошла с данной бумажкой расплачиваться в магазин.

«Моей соседке, она пенсионерка, принесли подарок от Соцзащиты. О составе самого подарка умолчу, но одно возмутило до глубины души! В подарок была вложена купюра номиналом 5000 рублей. Она так обрадовалась, пенсия у нее небольшая», — написала возмущенная жительница Красноармейска.

Женщина добавила, что считает все произошедшее насмешкой над пожилыми людьми, у которых, как известно, не очень большие пенсии.

В комментариях под постом руководство благотворительной организации поспешило сразу откреститься от всего, заявив, что наборы якобы уже продавались такими.