Наггетсы и оладьи с вишневым соусом: чем будут кормить детей в школах Подмосковья в новом учебном году

Кто из нас не помнит школьные завтраки — холодная тягучая каша, не вкусный сыр, непонятный напиток. К счастью, все эти атрибуты школьной жизни ушли в прошлое. Более того, питание в школах с каждым годом становится вкуснее и разнообразнее. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в этом учебном сезоне учащихся ждут сюрпризы — обновленное школьное меню. Что в него войдет — читайте в нашем материале.

ЛУЧШЕ БЕЗ ПУДИНГА

Школьное питание, пожалуй, одна из самых животрепещущих тем, как для детей, так и для родителей. Несколько лет назад в регионе ввели контроль для ученических завтраков, обедов и полдников со стороны мам и пап. Более того, в конце каждого учебного года мальчики и девочки в специальном опросе рассказывают, что им понравилось в еде, а что — нет. И стоит отметить, что это не чисто символическое тестирование, а опрос по результатам которого происходят реальные перемены.

«Мы в свое время очень просили пельмени. Это еда вкусная и сытная. И буквально на следующий год нам ввели их в меню», — делится школьник из Подольска Егор Ершов.

Теперь наступил новый этап обновления. На столах детей появятся оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы, сырники. Из обедов пропадут суп с консервами и пудинг из манной крупы.

«Мы всегда стараемся найти баланс между тем, что понравится ученикам, и стандартами СанПиН. Дети часто проводят в школе целый день — остаются на продленку, кружки и секции, поэтому рацион должен быть разнообразным, но главное — безопасным», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы школьная еда была безопасной и вкусной, за ней следят не только родители и люди, которые отвечают за это в школах, но и мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Каждый день специалист в школе фотографирует поднос с завтраком, обедом или полдником и высылает его в приложение, где сверяется меню с предложенным изображением. Более того, Минсельхозпрод и эксперты федерального Отраслевого Союза развития социального питания осуществляют выездные проверки.

ВАМ — БЕЗНАЛ

Еще одна хорошая новость — ребятам больше не придется носить с собой наличные. Оплатить покупку можно будет легко по безналичному расчету. Кстати, такая система отлично себя зарекомендовала в столице. Ребята не надо брать кошелек и складывать в карман сдачу, достаточно приложить браслет или школьную карту и деньги спишутся баланса ребенка, который пополняют взрослые. Родителям придет смс что и на какую сумму купило чадо.