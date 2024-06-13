Награждение НКО за лучшую реализацию проектов прошло в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области состоялось награждение подмосковных некоммерческих неправительственных организаций за лучшую реализацию проектов, которые получили поддержку в рамках грантового конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«В Подмосковье очень много неравнодушных людей, которые посвящают свою жизнь добрым делам. Мы стараемся всегда поддерживать наши НКО. Конечно, основная мера — это наш совместный с Фондом президентских грантовый конкурс, который мы проводим с 2021 года. В прошлом году более 82 миллионов рублей были направлены на реализацию 41 социально значимого проекта на развитие гражданского общества в регионе», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

НКО, получившие субсидии на развитие гражданского общества, реализовывали свои проекты в течение двух лет. В конце 2023 года завершилась оценка результатов, по итогам которой были отобраны 44 лучших проекта. ТОП-5 получили Почетные грамоты Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Остальным 39 НКО вручили дипломы за успешную реализацию социально значимого проекта.

Также в мероприятии в ДПМО приняли участие представители Министерства социального развития Московской области и «Центра инноваций социальной сферы». В рамках встречи спикеры обсудили с руководителями НКО важные вопросы по изменениям в проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий НКО, осуществляющим деятельность в Московской области, на развитие гражданского общества в 2024 году.