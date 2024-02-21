Найдут подход к любому: Специалисты «Службы заботы» помогут каждому избирателю в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Московская областная избирательная комиссия в период подготовки и проведения выборов второй год подряд запускает проект «Служба заботы». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что любой житель региона, который испытывает трудности в избирательном процессе может обратиться в «Службу заботы», где ему дадут развернутый ответ и необходимый алгоритм действий.
Примечательно, что служба оказывает поддержку как избирателям, так и организаторам выборов по техническим, юридическим, а также по вопросам психологической и эмоциональной поддержки членов избирательных комиссий.
Работа службы заботы осуществляется по телефону 8-800-550-97-44.