Налог на стресс: зумеры отдают 70% зарплаты за такси, доставку и кофе на вынос

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова в беседе с « Абзацем » рассказала, что зумеры отдают около 70 процентов своего бюджета за бытовой комфорт. По ее словам, 35 процентов доходов уходит на такси и транспорт, еще 35 процентов — на доставку еды и кофе на вынос.

Эксперт объяснила, что молодые люди охотно тратят значительную часть зарплаты на сервисы, чтобы сэкономить силы и избежать лишнего стресса. Эти расходы она назвала своего рода «налогом» за нежелание заниматься бытовыми делами. По ее данным, зумеры тратят на доставку готовой еды 20 процентов дохода, на кофе на вынос — 15 процентов, на одежду и обувь — 25 процентов, а на транспорт — 35 процентов. У московского зумера с доходом в 50–75 тысяч рублей только на доставку еды и кофе уходит до 26 тысяч рублей в месяц.

При этом, по словам Сазановой, такой уровень расходов возможен во многом потому, что основные продукты питания для семьи покупают родители. Зумеры позже вступают в брак и отделяются от родителей-миллениалов, а именно миллениалы несут основную финансовую нагрузку домохозяйств, направляя до 67 процентов своих доходов на питание. В регионах половина зумеров зарабатывает до 50 тысяч рублей, и без родительской базы удерживать подобные траты на личный комфорт было бы крайне сложно.