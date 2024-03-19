Налоговая заблокировала счета сбежавшего из РФ историка моды Васильева

Все финансовые операции по счетам критиковавшего СВО и покинувшего Россию историка моды Александра Васильева приостановлены, сообщает URA.ru. со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Отмечается, что сумма заблокированных счетов Васильева составляет 1 миллион 292 тысячи 837 рублей.

«ФНС решила приостановить все операции по счету ООО „Лилии Александра Васильева“. Основание — Васильев не оплатил крупную задолженность по налогам», — приводится в публикации.

Как поведали знакомые с происходящим источники агентства, Васильев до последнего времени получал через юрлицо доход в России за торговлю своими книгами и антиквариатом.