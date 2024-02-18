«Наносят крем на рожу, друзья»: прессек СК на Камчатке матерно пошутил в эфире и попал под проверку

Пресс-секретарь СК по Камчатскому краю Алексей Пузырев рискует не столько стать звездой будущих мемов, но и распрощаться со своей должностью.

Представитель пресс-службы ведомства подпал под проверку после дого, как по окончанию официального доклада выдавил из себя комика. Как передает Baza, Пузырев не совсем удачно пошутил про обвиняемого. Фигурант нанес телесные повреждения женщине. Не стесняясь в выражаясь, Пузырев, расхохотавшись, поправил сам себя.

«Нанус...наносят крем на рожу, друзья. А он отх****л ее», — сострил Пузырев.

Видео с веселым Пузыревым по-началу немного погуляло по чатам, а затем его увидели в руководстве Следкома. Теперь пресс-секретарь отдувается под служебной проверкой.