Напоролись на «зубья дракона»: трое бойцов СВО едва не погибли, выезжая из Бахмута

Боец СВО с позывным Волга остался без селезенки, когда выезжал по «дороге жизни» из Бахмута. Очередной контракт доброволец заключил с отдельным диверсионно-разведывательным отрядом «Зубр» в ЧВК «Редут». За две недели до окончания службы он получил ранение.

Как объяснил Волга, он с двумя другими бойцами ехал на УАЗике от линии фронта, когда раздался взрыв.

«Переднее колесо наехало на «лепесток» или другую мину. Не знаю, что там накидали. От детонации машина врезалась в так называемые противотанковые «зубья дракона» — железобетонные конструкции, которые стоят по краю дороги. Хотя я и был в броне и в каске, но ощутил сильнейший удар в живот, селезенка лопнула. Оказались поломаны ребра, я получил ушиб легкого и позвоночника», — объяснил Волга корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Боец по рации вызвал подмогу, и раненых быстро эвакуировали. Одному солдату повезло, он отделался синяками, а Волга с товарищем оказался в госпитале. Сначала парней отправили в Луганск, оттуда в Ростов, где нашего собеседника прооперировали, а затем отправили долечиваться в военный госпиталь в Подмосковье.

«Мы подорвались седьмого ноября, а контракт мой закончился вчера. Было обидно получить ранение, когда я уже собирался домой. Но ничего не поделаешь. Сейчас я уже чувствую себя нормально, бегаю потихоньку. Возможно, в пятницу выпишут. Поеду, наконец, к жене и собаке, я очень по ним соскучился», — признался собеседник.

Несмотря на то, что врачи прописали бойцу диету, а через весь живот протянулся шрам, Волга надеется вернуться в строй.

«Ребра срастутся, командовать будет можно. Надо добивать подонков и фашистов», — подчеркнул доброволец СВО.

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