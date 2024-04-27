Наряды ДПС помогают решить проблему с фурами в подмосковном поселке Селятино

Вчера в районе поселка Селятино были пробки, а машины стояли в 2 — 3 ряда. В настоящее время на улицах подмосковного поселка работают наряды ДПС, помогающие решить проблему транспортного коллапса.

Отмечается, что через поселок уже можно проехать. На веб-сервисе Яндекс Пробки поселок Селятино отмечен зеленым цветом — пробок практически нет. Местные жители также выкладывают в сеть снятое ими фото и видео, подтверждающее, что проблема транспортного коллапса на сегодняшний день практически решена.

Напоминаем, что развитие агрологистического индустриального хаба в поселке привело к значительному увеличению потока грузового транспорта, и, с учетом перспектив развития и введения новых очередей ОРЦ нагрузка на улично-дорожную сеть поселка будет постоянно возрастать.

При этом таможенные терминалы в Селятине располагаются давно, но строительство крупнейшего в стране и единственного экспортноориентированного агрохаба внесло дополнительную нагрузку на дороги небольшого поселка.

Самые большие проблемы были у жителей Промышленной улицы. Здесь фуры парковались вдоль жилых домов. Вчера фуры стояли там в 2 ряда сегодня — сегодня трасса почти свободна. Также были загружены улицы Спортивная, Теннисная, Клубная. К 14 часам сегодняшнего дня все эти улицы практически разгружены, движение восстановлено.