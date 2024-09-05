Народная дружина активно следит за порядком в Красногорске

В Красногорске продолжают проводить народные рейды вместе с правоохранителями. Экипированная дружина, состоящая из неравнодушных граждан, активно проверяет улицы городов и поселков округа.

Народная дружина появилась в Красногорске четыре года назад под руководством Станислава Коваленко. Изначально участники носили только жилеты с отличительными надписями, но с тех пор их уровень серьезно вырос. Получив поддержку властей и правоохранительных органов, активисты могут похвастаться полным комплектом. Дружинники облачаются в бронежилеты и балаклавы, у каждого из них своя радиостанция и фонари. Кроме того, все проходят мощную подготовку: от рукопашного боя до изучения основ права.

Группы выходят на дневные или ночные патрули в Нахабино, Опалихе и самом Красногорске. Проверяют соблюдение правил в местах отдыха у воды.

«Работаем с полицией и участковыми. Бывают разные ситуации, и когда мы приходим, нарушители понимают, что лучше не создавать проблем», - отметил заместитель командира Денис Жук.

В настоящий момент красногорская дружина состоит из 20 участников. Свою деятельность они освещают в телеграм-канале rarogkrasnogorsk. Любой желающий может обратиться в группу для вступления в ряды дружинников или задать интересующие вопросы. Команда народных дружинников всегда рада инициативным и активным помощникам.