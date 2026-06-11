Народная программа: новые поликлиника и детсад практически достроены в двух округах Подмосковья

В подмосковном отделении «Единой России» рассказали о реализации Народной программы. В двух округах региона скоро откроют новые медицинское и образовательное учреждения.

Так, в Ногинске завершается строительство поликлиники в микрорайоне Заречье. Открыть учреждение на 500 посещений в смену планируется уже летом. Объект будет обслуживать более 50 тыс. пациентов в год. В поликлинике будут работать консультативно‑диагностический центр, педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов, центр амбулаторной онкопомощи, центр для диспансеризации участников СВО и дневной стационар.

Как отметил муниципальный депутат Олег Карцов, в Заречье по Народной программе уже построили новое здание скорой помощи и завершается капремонт приемно‑диагностического отделения с оперативным блоком травматологического центра.

«На ближайшие два года запланированы масштабные ремонты и модернизация больницы в Электроуглях, стационара в Старой Купавне, а также двух отделений, родильного дома, четырех стационаров и двух поликлиник в Ногинске», — сообщил он.

Также в Богородском округе капитально ремонтируют спорткомплекс «Знамя» 1966 года постройки. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке. Завершить работы планируется начале сентября. Помимо этого, реконструируют стадион «Старт» в Ногинске и ФОК в Старой Купавне. Кроме этого, в планах — универсальная спортплощадка на улице Советской Конституции и капремонт ледовой площадки в ФСК «Обухово».

В поселке Поварово Солнечногорска по Народной программе откроется новый детсад на 250 мест с десятью группами, в том числе для детей с особенностями здоровья. До этого в округе ввели школы на 1,1 тыс. мест в Рекинцо и на 1,3 тыс. мест в Голубом.

«Единая Россия» собирает наказы в новую Народную программу. Предложения принимаются по телефону 8‑800‑200‑89‑50, на сайте естьрезультат.рф и в общественных приемных партии.