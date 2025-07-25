Народной дружине Балашихи вручили служебный автомобиль «Соболь»

Автомобиль передали за успехи в обеспечении общественной безопасности и правопорядка, а также за эффективное взаимодействие с администрацией округа.



Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев отметил вклад балашихинских дружинников в реализацию проекта Правительства Московской области «Трансформация народных дружин», подчеркнув важность межведомственного взаимодействия с органами полиции, МЧС, Росгвардии и территориальными структурами безопасности.



Служебную машину приняли начальник управления территориальной безопасности администрации Балашихи Екатерина Демина, командир Народной дружины Дмитрий Манышин, а также дружинники Максим Сорокин, Сергей Николаев и Александр Оберемок. На счету этих активистов более 30 задержаний правонарушителей, успешная профилактика локальных возгораний, а также участие в предотвращении преступлений в общественных местах и жилых районах.

«Поддержка и развитие Народной дружины – важная часть нашей работы по обеспечению безопасности в Балашихе. Благодаря слаженному взаимодействию с правоохранительными органами и активной гражданской позиции дружинников, мы видим реальные результаты: снижена уличная преступность, повышен уровень правопорядка в микрорайонах», – отметил заместитель главы городского округа Балашиха Олег Бурлин.

Дружинники регулярно участвуют в совместных патрулях с сотрудниками полиции и управления территориальной безопасности, проверяют рынки, места массового пребывания людей, торговые площадки. Это часть регионального пилотного проекта по повышению уровня общественной безопасности.



Сейчас дружинники работают по пятницам, субботам и воскресеньям в плотно заселенных микрорайонах Балашихи. Они экипированы необходимыми техническими средствами, носят форменную одежду и имеют удостоверения.



Работа по развитию и укреплению Народной дружины Балашихи продолжается. Записаться на собеседование для вступления в ее ряды можно по телефону: 8 (916) 783-70-24.