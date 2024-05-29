«Народные тропы» в Нахабино: восемь комфортных тротуаров обустроили «по следам» пешеходов

В красногорском Нахабино обустроили удобные пешеходные пути, которые ранее протоптали местные жители, сокращая путь до социальных объектов. Теперь это полноценные комфортные тротуары для быстрого передвижения.

В Нахабино г.о. Красногорск обустроили восемь народных троп. Первую работу дорожники начали на улице Школьной, д. 7А, 9, 11. Этот путь пролегает вдоль детского сада №23, по которому теперь будет удобно передвигаться жителям, включая и родителей с детьми.

После этого аналогичное благоустройство троп провели на ул. Молодежной, от дома №6 до №10. Работы провели на народных тропах у ул. Школьной, д.9, ул. Новой, д.6, 8 и 10, а также ул. Институтской, д.9, и на трех участках ул. Панфилова, д.15, д.17, д.19.

Отметим, что в городском округе Красногорск в 2023 году обустроили 12 народных троп, которые прокладывали жители у социальных объектов, таких как детсады, больницы и школы. Также в программу обустройства включили места с высокой проходимостью, например, образовавшиеся у остановок общественного транспорта, детских или спортивных площадок. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» по всему Подмосковью. Они предполагают укладку асфальта, установку бордюров, дорожных знаков и многое другое по местам, где жители сокращают путь. Реализация этого проекта позволяет решить ежедневные пешеходные нужды населения.