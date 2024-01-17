Население Китая сократилось за прошлый год на два миллиона человек

На протяжении 2023 года количество проживающих в КНР людей снизилось на 2,08 миллиона человек. В итоге их численность составила 1,40967 миллиарда человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление китайского Государственного статистического управления.

ГСУ распространило доклад, в котором указало, что за прошедший год в КНР умерло 11,1 миллионов человек. За тот же срок родилось 9,02 младенцев. Из всего количества людей в Китае мужчин насчитали 720,32 миллионов, а женщин – 689,36 миллионов. На протяжении одного года мужское население сократилось на 0,2%, а женского – всего на 0,04%.

За тот же 2023 год численность городского населения в Китайской народной республике возросло на 1,2%. Теперь в городах проживает 932,67 миллионов жителей. Деревенское население снизилось сразу на 2,8%, теперь в сельской местности живет 477 миллионов человек.

Ранее западные СМИ сообщили, что банки Китая введут ограничения в отношении своих клиентов из РФ. Это связано с угрозой подвергнуть их санкциям со стороны США. В частности, банки из КНР откажутся от сделок с российскими военными организациями и всеми теми, кто попал в американский рестрикционный список.