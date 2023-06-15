Настоящий герой, сражавшийся до конца: в Оренбургской области простились с участником СВО

Анатолий Яицкий родился в ноябре 1989 года в Новотроицке. Мужчина учился в школе №23, после которой получил среднее профессиональное образование в училище №5. Также он увлекался спортом.

Анатолий проявил себя как настоящий воин, для которого Родина значит многое. Он до последнего отстаивал интересы своей страны на поле боя. Жизнь защитника оборвалась в ходе выполнения боевой задачи. На тот момент ему было всего 34 года. Прощание с военнослужащим состоялось в сквере «Воинов-интернационалистов».