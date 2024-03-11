«Наташ, у нас лапки»: МВД мемом с котами предупредило россиян новой схеме мошенничества

Промышляющие обманом на доверии телефонные мошенники в последнее время стали названивать российским гражданам, представляясь медицинскими работниками, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На сайте ведомства появилась памятка, в которой рассказывается, что злоумышленники представляются помощником какого-либо «профессора» или «главврача», оповещая о «плохих анализах», предлагая дорогостоящее лечение.

«При этом деньги аферисты просят перевести сразу», — подчеркнула Волк.

В МВД порекомендовала россиянам в таких ситуациях сразу класть трубку. При этом, к памятке приложен популярный в сети мем «котов с Наташей». Одни будят хозяйку, говоря, что телефон звонит. Другие призывают сразу же положить трубку со словами «у нас лапки».