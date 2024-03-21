Церемонии прощания с известным комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта

Прощание с умершим Василием Уткиным состоится послезавтра, 23 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от медиафутбольного клуба «Эгриси», который ранее принадлежал Уткину.

Церемонию прощания будут проводить в Центральной клинической больнице при президенте России по адресу улица Тимошенко, 25. Начало прощания стартует в 11.00, завершение церемонии запланировано на 14.00.

Василий Уткин скончался 19 марта, ему было всего 52 года. Предварительной причиной его смерти названа тромбоэмболия легочной артерии. Он комментировал целый ряд спортивных состязаний, в том числе и Олимпийские игры. На протяжении пяти лет выступал главным редактором различных спортивных каналов на телеканале «НТВ-плюс».