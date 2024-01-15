Названы причины смерти киноактера и каскадера Захаренкова

Александр Захаренков, снявшийся в ряде фильмов, скончался от обширного инсульта. Об этом сообщил глава Гильдии каскадеров Александр Иншаков. Его слова привели «Известия».

Известный актер умер 12 января. По утверждению Иншакова, он находился на тот момент в таком месте, где было очень затруднительно поставить верный диагноз и оказать необходимую помощь.

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», - указал президент Гильдии.

После инсульта у него развился отек мозга, и Захаренков скончался. Ему было всего 38 лет. На протяжении своей карьеры, которая началась в середине нулевых годов, он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них такие известные зрителю киноленты, как «Геймеры», «Господа офицеры: спасти императора», «Котовский», «Боец: рождение легенды» и другие.