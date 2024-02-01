«Не боятся сложностей, наладят все процессы»: астролог и карьерный эксперт рассказали, как выбрать грамотного сотрудника

В России каждый пятый работодатель обращает внимание на знак зодиака человека. Такими данными делятся аналитики сервиса «Работа.ру». Как отмечает в беседе с «Подмосковье сегодня» астропсихолог Татьяна Ивановская, знак зодиака действительно может многое рассказать о человеке как о сотруднике. Эксперт назвала лучших работников среди представителей зодиакального круга.

ОВНЫ И ДЕВЫ В ПРИОРИТЕТЕ

По словам астропсихолога, если работодатель нуждается в активном и инициативном сотруднике, он должен выбрать Овна. Потому что они могут филигранно решать сложные вопросы.

Также хорошими сотрудниками станут Девы.

«Они перфекционисты, которые будут дотошно проверять каждую мелочь, при этом сделают все быстро, системно, наладят все процессы», – объяснила Татьяна Ивановская.

Эксперт отметила, что для Дев идеальна любая монотонная работа, которой они не боятся. Представители этого знака являются людьми, которые не боятся сложностей и не допустят ошибку в работе, потому что перепроверят ее, сделают все по правилам, соблюдая все сроки.

Фото: [ freepik.com ]

ОФИСНЫЙ КОЗЕРОГ, ВЕСЫ-ВЕСЕЛЬЧАКИ

Астропсихолог также посоветовала обратить внимание на Козерогов. Для них работа – особый приоритет в жизни. Этот знак зодиака умеет работать в офисе, заниматься физическим и интеллектуальным трудом.

«Они не боятся трудностей, потому что легко решают проблемы по щелчку пальцев. Если кажется, что какое-то безвыходное положение, то надо звать Козерога, потому что именно он примет правильное решение. Он доводит дело до конца и до прибыли», – рассказала Ивановская.

Для общественной и социальной работы, по ее мнению, идеально подойдут Весы. Они очень хорошие дипломаты.

Фото: [ freepik.com ]

«Если работодатель нанимает сотрудника на должность, где работа строится на общении с клиентами и людьми в целом, то Весы – самый идеальный для этого человек, потому что Весы всегда найдут нужные слова», – заявила астропсихолог.

Может казаться, продолжает Ивановская, что Весы – весельчаки, которые пришли на работу отдохнуть, но на самом деле они налаживают эту систему, помогают коллективу работать в свое удовольствие.

ВПОЛНЕ РАБОТОСПОСОБНЫ

А вот карьерный психолог Галина Бобкова с астрологическими выводами насчет компетентности сотрудников не согласна. Она уверена, что ориентироваться на магию или астрологию при выборе работника точно не стоит.

«Я считаю, что хороших и плохих знаков зодиака нет. Все вполне себе работоспособны, а у каждого есть свои плюсы и минусы», – уточнила эксперт.

Она объяснила, что гороскоп – это всего лишь предрасположенность человека к какому-либо поведению, а то, будет ли он ему соответствовать, зависит от воспитания и окружения. По мнению Бобковой, при рекрутинге можно ориентироваться на знаки зодиака только при выстраивании коммуникации и общении с кандидатом.