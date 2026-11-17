Глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал « Абзацу », к каким святым можно обращаться с молитвами во время беременности. По его словам, молитва помогает женщине успешно выносить ребенка и заручиться поддержкой на родах, хотя сама по себе она не является магическим инструментом, гарантирующим здоровье: через живое общение с Богом будущая мама может обрести покой и правильно подготовить себя духовно к появлению малыша.

Иванов уточнил, что молиться можно Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и святым, имеющим благодать помогать в родах. Самые известные помощницы, по его словам, — Богородица перед иконами «Скоропослушница», «Помощница в родах» и «Феодоровская»: ей молятся о благополучном вынашивании и легких родах. Также обращаются к пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи, и к великомученице Екатерине. Можно молиться и своему небесному покровителю.

Иванов подчеркнул, что молитва должна идти рука об руку с медицинской помощью: нужно выполнять рекомендации врачей, а молитвы читать как по молитвослову, так и своими словами, без нервного «вычитывания» правила — при усталости лучше сесть, помолиться кратко и поблагодарить Бога за день. Отдельно он посоветовал попросить священника совершить молебен о благополучном разрешении родов, назвав это не «заказом услуги», а общей молитвой Церкви о женщине и ее ребенке.