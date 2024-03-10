Немецкие эксперты рассказали секреты комфорта и безопасности за рулем автомобиля

Немецкое общество технического надзора обозначило ряд главных правил для тех, кто планирует совершать долгие поездки за рулем автомобиля. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Уточняется, что нередко длительные поездки приводят к дискомфорту в зоне шеи и поясницы. Тем не менее соблюдение ряда простых рекомендаций поспособствует минимизации данных проблем.

Отмечается, что в первую очередь необходимо подогнать сиденье правильно, чтобы ягодицы находились ближе к спинке. Кроме того, нужно использовать подголовник для поддержки шеи и головы.

Добавляется, что положение руля нужно настроить таким образом, чтобы он удобно помещался в руках в положениях «три часа» и «девять часов». Также плечи должны быть прижаты к спинке сиденья. И, наконец, важно регулярно делать перерывы.