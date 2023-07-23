Берлинские власти высказались резко против смены названия находящегося в центре столицы Германии кафе «Москва», которое представители украинского правящего режима требовали переименовать в «Киев».

Ранее недавно назначенный Киевом посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что считает невозможным нахождение в центре прогрессивной европейской столицы кафе, носящего якобы ие главного города «страны-агрессора».

Как пояснили в администрации берлинского района Митте, где расположено здание кафе, побеждать нужно на фронте, а не таким образом.

«Нельзя постоянно всё переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий», — цитирует ответ берлинских властей на требование украинского посла газета Berliner Zeitung.

По поводу нервных требований Украины негодует также и немецкий архитектор Вольф Айзентраут. Ему принадлежит создание сразу нескольких включенных в список памятников зданий в Берлине. Он подчеркнул, что просьба посла демонстрирует киевским режимом полное непонимание культуры и истории Германии.