Рыболов Татьяна Лю поймала огромного слизняка весом с арбуз

Во время рыбалки жительница Южной Кореи Татьяна Лю выловила огромного морского слизня, вес которого достигал 5 кг. Об этом также сообщает издание New York Post.

Видео с неожиданным уловом быстро распространилось в сети, собрав более 20 млн просмотров. На записи видно, как рыбаки с изумлением рассматривают гигантского моллюска, присосавшегося к леске. Женщина отметила, что за все годы рыбалки никогда не встречала таких крупных особей.

После непродолжительного осмотра необычное существо отпустили обратно в море. Специалисты предполагают, что это мог быть морской заяц — вид моллюсков, обитающих в прибрежных водах. Эти создания питаются водорослями и в редких случаях могут достигать метровой длины при весе до 14 кг.

