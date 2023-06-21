Несовершеннолетний угнал автомобиль и протаранил на нем ЛЭП в Свердловской области

14-летний мальчик из Нижней Туры украл ключи от иномарки и у родственника и попал в ДТП, в ходе которого протаранил линию электропередачи, сообщает tagilcity.ru .

По словам ГИБДД, подросток сбежал ночью из дома, пока его мать спала. Он отправился к бабушке ночью, где похитил ключи от автомобиля «Део нексиа» и решил прокатиться за рулем.

Однако во время поездки несовершеннолетний не справился с управлением, врезался в ЛЭС и протаранил ее. Повреждения получило транспортное средство и опора линии электропередач. Сам нарушитель в результате происшествия не пострадал.

В данный момент мать подростка планируется привлечь к административной ответственности.