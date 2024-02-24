Нетрезвого водителя Заксобрания Петербурга ловили «всем миром» со стрельбой и погоней

Как пишут петербургские паблики, инцидент в стиле ковбойского вестерна произошел в рамках рейда инспекторов ГИБДД. дорожные полицейские решили проверить документы у водителя автомобиля Ford, следовавшего на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы.

Водитель на требование инспекторов остановиться лишь поддал газу, после чего началась погоня. Сначала все дружно покружили по Богатырскому проспекту, затем по Шуваловскому. После того, как правоохранители применили табельное оружие, пару раз выстрелив вверх, злодей нырнул во дворы. Однако скрыться в знаменитых питерских колодцах так и не сумел: зацепил стоящий автомобиль и был задержан полицейскими.

Из-за руля злодея пришлось доставать, не смотря на его крупногабаритный формат. Сам мужчина наотрез отказывался покидать свое авто.

Освидетельствование на предмет нахождение алкоголя в крови показало превышением минимально допустимых пределов аж в 11 раз.

«После этого злодей пустился в слезы, стараясь скрыть лицо от камеры. Сказал что работает водителем в Законодательном Собрании Петербурга и его уволят, если увидят информацию в СМИ», — приводится в публикациях.

В настоящее время нарушитель доставлен в ближайший отдел полиции. Автомобиль перемещен на спецстоянку на время расследования. В отношении него составлены несколько протоколов.