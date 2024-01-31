Неучтенное общежитие обнаружили в подвале одного из жилых домов в Люберцах

Жители дома 22 на улице Южная в подмосковных Люберцах обнаружили неприятных соседей в подвале собственного дома. Об этом они сообщили в социальных сетях, а работники ЖЭУ № 5 АО «ЛГЖТ» оперативно попросили незаконных поселенцев на выход.

Жительница дома Анна Михайлова говорит, что работники ЖЭУ среагировали на ее жалобу сразу. Ее вместе с соседкой пригласили удостовериться, что в подвале никого нет.

«Сначала мы обнаружили этих лиц без определенного места жительства месяц назад в подвале по улице Южная, 28 и попросили удалиться, потом на Южной, 24. Из одного подвала мы их выдворяем, они кочуют в другой. Понимая, что это бездомные люди, мы приглашали специалистов из приюта, но они отказались с ними ехать. Мы даже предлагали им работу, нам нужны дворники, но они не пошли», — говорит мастер ЖЭУ Александр Родионов.

Социальные работники выяснили, что эти люди-граждане РФ, при этом некоторые из них выглядели опрятно, у них есть мобильные телефоны. Один из поселенцев в спецовке сказал, что работает в автоколонне, утверждал, что копит на квартиру, но при этом живет в подвалах.