Невидимые надбавки: пять способов законно увеличить свою пенсию в Подмосковье

Многие пожилые россияне ежемесячно недополучают средства просто потому, что не знают о положенных им по закону надбавках. Дополнительные финансовые поступления могут быть назначены за содержание родственников, многолетний сельский труд или благодаря вовремя найденным архивным справкам, рассказала REGIONS юрист Елена Рудакова.

Как отмечает эксперт, одна из самых частых причин недоплат — банальная неосведомленность граждан и отсутствие подробных разъяснений при оформлении выплат. Между тем законодательство предусматривает сразу несколько ощутимых надбавок:

Доплата за иждивенцев. Нахождение на содержании несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет, а также нетрудоспособных супругов, родителей или внуков дает право на прибавку. За каждого подопечного выплачивается треть фиксированной части пенсии (но не более чем за троих человек).

Сельский бонус. Неработающим пенсионерам по старости или инвалидности с 30-летним стажем в агропромышленном секторе положена 25-процентная надбавка к базовой части. Право на выплату сохраняется даже при переезде в мегаполис, однако при выходе на работу начисление приостанавливается.

Перерасчет за «забытые» годы. Если при оформлении выплат утеряли часть стажа или оклада, справедливость можно восстановить. При представлении архивных документов Соцфонд пересчитает сумму задним числом — с даты, когда эти периоды должны были учесть изначально.

Специальное обеспечение (ДЕМО). Ежемесячная компенсация полагается узкому кругу граждан, в частности инвалидам вследствие военных травм и определенным категориям ветеранов.

Замороженные накопления. Средства с индивидуального пенсионного счета можно забрать разовой суммой либо в виде регулярных выплат. Для этого достаточно направить заявление в СФР или свой НПФ.

Кроме того, при необходимости постоянного ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы оформляется отдельная компенсационная выплата тому, кто осуществляет пригляд.