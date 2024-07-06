Ранее в СМИ появилась информация, что один и российских военных, будучи раненным, при попытке сдаться в плен был расстрелян в упор боевиками ВСУ. Как пишет New York Times, на самом деле на Украине действует специализирующееся на подобных убийствах подразделение иностранных наемников.

Как рассказал изданию германский военврач Каспар Гроссе, что принимал участие в боях в зоне СВО, это возглавляемая отставным американским военным Райаном О'Лири так называемая разведрота Chosen Company ("Избранная рота") в составе 59-й бригады ВСУ, в которой служат порядка 60 человек.

В подтверждение своих слов медик описал несколько случаев убийства российских военных. Один произошел 23 августа 2023 года к югу от села Первомайское под Авдеевкой.

«Один из россиян пытался сдаться, поднимая руки и привлекая внимание беспилотника ВСУ. Второй был ранен и сдаться не пытался. По словам медика Гроссе, украинские операторы дрона сообщили, что российский солдат пытается сдаться. Но потом греческий военный с позывным "Зевс" подвел туда дрон и сбросил на россиян гранату», — приводит газета слова Гроссе.

В материале газеты также приводится комментарий бывшего ветерана роты Бенджамина Рида. Приехавший на Украину из Массачусетса воевать американец рассказал, «слышал множество разговоров» о казнях российских военнопленных во время различных операций.

«Вербовщик "Избранных" сказал, что можно убивать российских военнопленных, если они не сдаются в соответствии со строжайшими стандартами Женевской конвенции», — поведал собеседник журналистов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.