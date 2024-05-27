НИКИ детства будет сотрудничать с Национальным детским медицинским центром Узбекистана. Соглашение было подписано в рамках научно-практической конференции «Узбекистан — Россия: партнерство во имя здоровья» в Ташкенте, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметила замдиректора НИКИ детства по клинико-организационной работе Лолита Пак, подмосковное учреждение выстраивает плодотворное сотрудничество с коллегами из Узбекистана, и этот обмен опытом очень важен.

Руководство Национального детского медицинского центра, в свою очередь, поблагодарило директора НИКИ детства Нисо Одинаеву за поддержку сотрудничества и укрепление связей.

Ранее врачи из Узбекистана участвовали во Всероссийском конгрессе «5П Детская медицина». Также они посетят Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».