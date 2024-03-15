Никита Чаплин отметил важность участия жителей в голосовании
Фото: [t.me/Elections_MO]
Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил важность участия жителей в голосовании на выборах президента. Сам он проголосовал на участке №0973 в конькобежном центре «Коломна».
«Уверен, что это самые главные выборы в нашей стране», - подчеркнул он.
Чаплин отметил, что в муниципалитете высокая явка, что говорит о понимании людьми степени важности текущего периода для всей страны.
«Поэтому я призываю всех, кто еще не голосовал, принять участие и отдать свой голос», - заключил он.