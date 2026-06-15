В Тульской области беспилотники ударили по жилым районам нескольких населенных пунктов. Есть погибшие, среди пострадавших — ребенок, власти работают на месте происшествия, пишет Интерфакс.

В ночь на понедельник жилые территории Тульского городского округа оказались под атакой беспилотных летательных аппаратов. По информации региональных властей, инцидент затронул сразу несколько населенных пунктов.

Жертвы и пострадавшие: данные о последствиях

Глава региона сообщил, что, по предварительным сведениям, погибли три человека. Еще трое получили ранения, среди них — годовалый ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Разрушения в нескольких селах и поселках

Повреждения зафиксированы в населенных пунктах Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. В результате атаки пострадали частные жилые дома, а также объекты коммерческой инфраструктуры.

Реакция властей и работа экстренных служб

На местах происшествия продолжают работать экстренные службы, а также представители регионального правительства и городской администрации. В области развернули оперативный штаб для координации действий и ликвидации последствий.