Ночь ужаса под Тулой: дроны ударили по домам — есть погибшие и раненые
Губернатор Миляев: БПЛА атаковали Тульскую область, есть погибшие и раненые
В Тульской области беспилотники ударили по жилым районам нескольких населенных пунктов. Есть погибшие, среди пострадавших — ребенок, власти работают на месте происшествия, пишет Интерфакс.
В ночь на понедельник жилые территории Тульского городского округа оказались под атакой беспилотных летательных аппаратов. По информации региональных властей, инцидент затронул сразу несколько населенных пунктов.
Жертвы и пострадавшие: данные о последствиях
Глава региона сообщил, что, по предварительным сведениям, погибли три человека. Еще трое получили ранения, среди них — годовалый ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Разрушения в нескольких селах и поселках
Повреждения зафиксированы в населенных пунктах Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. В результате атаки пострадали частные жилые дома, а также объекты коммерческой инфраструктуры.
Реакция властей и работа экстренных служб
На местах происшествия продолжают работать экстренные службы, а также представители регионального правительства и городской администрации. В области развернули оперативный штаб для координации действий и ликвидации последствий.