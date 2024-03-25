Новая государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы появилась в Подмосковье

В составе крупнейшего торгового комплекса «Аутлет Новая Рига» в подмосковной Истре открыли государственную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что всего на территории региона работает почти сто подобных лабораторий. Они необходимы для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы всей продукции животного происхождения в целях определения ее пригодности к использованию для пищевых целей.

На торговом объекте работает рынок с мясной и рыбной продукцией, молоком, а также фруктами, овощами и зеленью. И для того, чтобы жители могли дополнительно убедиться в безопасности приобретаемых товаров, ветеринарными специалистами лаборатории проводятся дополнительные исследования на качество и безопасность реализуемой на рынке продукции.