Новая поликлиника открыла свои двери для пациентов в подмосковных Мытищах
Фото: [Роман Яковлев]
В поселке Пироговский городского округа Мытищи открыто новое здание поликлиники № 6. Условия приема пациентов и работу врачей пироговской поликлиники оценил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Сегодня мы посетили поликлинику на 200 посещений в смену. Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление еще одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — отметил Алексей Сапанюк.
Ранее поликлиника № 6 более 40 лет располагалась в здании постройки XIX века. Это не позволяло успешно модернизировать учреждение здравоохранения и привлечь на работу новых специалистов. Сейчас в поликлинике созданы все условия для комфорта пациентов и врачей.
«Поликлиника функционирует в полном объеме — открыты детское и взрослое отделение, отделение узких специалистов. У врачей есть все необходимое для плодотворной работы, а для пациентов действует удобная система навигации внутри здания», — сказала главврач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва в строительстве нового здания поликлиники № 6.