Новая поликлиника открыла свои двери для пациентов в подмосковных Мытищах

«Сегодня мы посетили поликлинику на 200 посещений в смену. Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление еще одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — отметил Алексей Сапанюк.