Новая поликлиника в микрорайоне «Жулебино Парк» готовится открыть свои двери для пациентов

В Люберцах в новом микрорайоне «Жулебино Парк» на улице Летчика Ларюшина вслед за детским поликлиническим отделением построено и взрослое. Оно занимает первый этаж многоэтажного дома и пристройку к нему.

«В помещениях уже завершены все отделочные работы и завезено новое оборудование, мебель и оргтехника. Сейчас идет передача объекта в эксплуатацию. Вместе с представителями администрации городского округа и министерства здравоохранения мы проводим инвентаризацию», — рассказал заместитель директора по строительству компании «ПИК» Олег Устюжин.

Взрослая поликлиника рассчитана на сто посещений в смену. Здесь будут располагаться кабинеты участковых терапевтов и врачей-специалистов: хирурга, отоларинголога, офтальмолога, а также кабинет УЗИ, процедурный и прививочный.

Прием пациентов начнется после получения разрешения Роспотребнадзора и лицензии на медицинскую деятельность, но набор специалистов уже идет. В этом году в микрорайоне «Жулебино Парк» запланированы открытие школы на 1500 учеников и еще одного садика на 350 воспитанников.