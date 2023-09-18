Новая пристройка к Власовской школе в Раменском откроется в этом году

Новая пристройка к Власовской школе №13 в Раменском будет открыта для учебы уже в текущем году, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Ведомство вышло на итоговую проверку строительства объекта.

Корпус строится в поселке Дубки. Он рассчитан на 450 мест. Площадь объекта составляет семь с половиной тысяч квадратных метров.

Строительство началось в конце 2021 года. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в конце декабря, но на данный момент основные работы выполнены уже на 98%, отделка и оснащение мебелью — на 43%.