Новая пристройка к Власовской школе в Раменском откроется в этом году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Новая пристройка к Власовской школе №13 в Раменском будет открыта для учебы уже в текущем году, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Ведомство вышло на итоговую проверку строительства объекта.
Корпус строится в поселке Дубки. Он рассчитан на 450 мест. Площадь объекта составляет семь с половиной тысяч квадратных метров.
Строительство началось в конце 2021 года. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в конце декабря, но на данный момент основные работы выполнены уже на 98%, отделка и оснащение мебелью — на 43%.
«Завершить строительство блока для средних классов планируется уже к осенним каникулам», - рассказали в ведомстве.