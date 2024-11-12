Новая разработка ученых МФТИ в Долгопрудном ускорит диагностику заболеваний

В будущем на рынке появится портативное устройство, разработанное исследователями Московского физико-технического института (МФТИ). Оно позволит проводить оперативную диагностику вирусных инфекций во время оказания медпомощи. Инновационная разработка внешне похожа на электронные схемы.

Уникальность данного устройства заключается в использовании металинзы. Благодаря ей диагностику можно будет проводить даже дома. В отличие от традиционных пластиковых или стеклянных линз, обладающих простой геометрией, металинзы состоят из огромного множества микроэлементов, находящихся на поверхности. Они могут свободно изменять направление и характеристики светового потока.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ Александр Барулин поделился информацией о создании метаповерхности на стеклянных подложках, которая в дальнейшем будет интегрирована на чип. Новый биосенсор может обнаружить заболевания на ранних стадиях благодаря своей способности детектировать одиночные молекулы. Это значительно превзойдет традиционные диагностические методы по скорости выявления инфекций и доступности для пациентов.

Однако применение этой разработки не ограничивается одной только медициной. Устройство может быть использовано для мониторинга содержания микро- и нанопластика в водоемах, что открывает новые горизонты для проведения экологических исследований.