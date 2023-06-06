Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в Мытищах в следующем году

Архитектурный облик общеобразовательного учреждения поддержала рабочая группа Мособлархитектуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, общая площадь здания превысит двадцать три тысячи квадратных метров. Строительство планируют завершить в следующем году.

В ведомстве подчеркнули, что архитекторы нашли оригинальное решение композиции здания. В центральной части будет уютный двор, а на прилегающей территории — спортплощадки и благоустроенные зоны отдыха. Фасады выполнены в современном стиле.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, массивное здание будущей школы разделено на блоки. Это позволило сделать его сомасштабным детям.

Так, на первом этаже школы разместят кабинеты для 1-го класса, игровые, спальные, спортивные залы, мастерские, кабинет кулинарии и столовую на 553 места, а также медицинский блок, гардеробные и административно-офисные помещения.

На втором этаже будут учебные классы для второклассников и третьеклассников, лаборантские, кабинеты музыки и информатики, актовый зал, зона IT, книгохранилище и библиотечно-информационный центр.

На третьем этаже будут учебные кабинеты для четвертого класса и учащихся старшей школы. Кроме того, там разместят зону естественно-научного цикла.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Люберец Владимиром Волковым. Он рассказал, что в этом году будет введена в эксплуатацию школа в поселке Красково.