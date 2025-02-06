Новая школа при ЖК «Тетрис» откроется в Красногорске 1 сентября

Весь объем строительных работ был выполнен в декабре 2024 года. Теперь специалисты проводят установку парт и генеральную уборку всех помещений. Работы на строительном объекте находятся на финальной стадии. Вскоре юные красногорцы самостоятельно оценят красоту и комфорт новых помещений, в которых они смогут полноценно развиваться и обучаться.

«Этот объект сдали в декабре прошлого года. Сейчас идет клининг, подготовка к передаче муниципалитету. Прошлись по кабинетам. Все очень красиво, современно, даже есть лифт. Очень большие просторные коридоры, светлые кабинеты. Очень приятно, что уже к сентябрю дети пойдут сюда в школу и детский сад», — сказал Артур Бадретдинов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Строительные работы провели на территории общей площадью 6 тыс. кв. м. Школа и детский сад рассчитаны на 420 детей. Вскоре ребят смогут принять современные и просторные помещения. В здании предусмотрен лифт. Некоторые кабинеты оснащены интерактивными досками.

В администрации и профильных ведомствах уделяют особое внимание возведению социальных объектов. Работа в данном направлении является одной из приоритетных.