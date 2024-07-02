Новая школа, рассчитанная на 1375 учеников, готова к открытию в подмосковном Красногорске

Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК «Отрада» разрешение на ввод в эксплуатацию школы, рассчитанной на 1375 учеников в ЖК «Отрада» в поселке Отрадное городского округа Красногорск.

«В этом году впервые для нашей школы будет открыт профильный 10 класс. Мы планируем открытие технологического профиля и универсального профиля. В дальнейшем планируется открытие предпрофильных классов, начиная со средней школы. Дети уже с 7-8-го класса будут понимать, чем они в жизни хотят заниматься», — рассказал будущий директор школы Владимир Шумов.

Центром притяжения новой школы станет универсальный атриум в виде «форума» с поднимающимися зрительными местами и сценой-площадкой перед ними. На время проведения мероприятий предусмотрена возможность изоляции атриума, а в свободное время — это пространство открыто для отдыха и общения учеников и педагогов.

Строительство и открытие образовательного учреждения в ЖК «Отрада» предоставляет новые возможности для обучения и развития подрастающего поколения района. Новое здание будет работать на ближайшие поселения не только в учебное время, она станет социокультурным центром этой части Подмосковья: в школе будут функционировать кружки, спортивные секции, танцы, художественная гимнастика, различные интеллектуальные секции.